Мясной рулет из фарша: красивый разрез гарантирован — самое то для праздничного стола

Мясной рулет из фарша — отличный вариант горячего блюда для семейного ужина и встречи Нового года. С этим рецептом красивый разрез рулета гарантирован — самое то для праздничного стола!

Вам понадобится: 800 г смешанного фарша (свинина + говядина), 2 ст. л. зернистой горчицы, 100 г твердого сыра, 3 вареных яйца, пучок зелени, 2 ст. л. кетчупа, соль, перец. Фарш посолите, поперчите и хорошо вымесите. Расстелите на столе фольгу, выложите фарш пластом толщиной 1,5–2 см. Смажьте горчицей, посыпьте измельченной зеленью. Сыр натрите на крупной терке, яйца нарежьте кружочками. Равномерно распределите сыр и яйца по фаршу. Аккуратно сверните рулет с помощью фольги, плотно закрепив края. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Затем откройте фольгу, смажьте рулет кетчупом и готовьте еще 10 минут до румяной корочки.

Дайте рулету немного остыть перед нарезкой. Вкус — нежнейшее мясо с пикантной горчицей, сливочным сыром и яйцом в аппетитном томатном глазури. Этот рулет гарантированно вызовет восторг у всей семьи.

