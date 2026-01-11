Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 18:01

Котлеты больше не жарю, делаю из фарша обалденное горячее в духовке: нежные и сочные биточки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Котлеты больше не жарю, делаю из фарша обалденное горячее в духовке. Эти биточки получаются очень нежными и сочными, а ароматная аппетитная шапочка из расплавленного сыра и сочного помидора превращает блюдо в шедевр.

Для основы вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. манки или панировочных сухарей, соль, перец, любимые специи. Для шапочки: 2-3 помидора, 2 плавленых сырка. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите пергаментом. В фарш добавьте мелко нарезанный лук, яйцо, манку, соль, специи, хорошо вымесите. Сформируйте небольшие толстые лепешки и выложите на пергамент. На каждую лепешку положите кружок помидора, а сверху — кусочек сыра. Запекайте 20–25 минут до готовности фарша и румяной сырной корочки.

Эти биточки можно готовить партиями и замораживать в сыром виде, а затем запекать, добавив 5–7 минут к времени приготовления.

Ранее стало известно, как приготовить гнезда из пюре с мясной начинкой.

