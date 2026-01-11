Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 12:48

Смешали за 5 минут — и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Крылышки с картошкой «Золотая пара» — этот рецепт выручает, когда хочется сытного домашнего ужина без лишних хлопот. Куриные крылышки получаются румяными и ароматными, а картофель пропитывается маринадом и становится особенно вкусным. Минимум действий — максимум удовольствия, идеальный вариант для всей семьи.

Ингредиенты: куриные крылышки — 800 г, картофель — 500 г. Маринад: майонез — 1 ст. л., горчица — 0,5 ч. л., соевый соус — 1 ст. л., чеснок — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, карри — щепотка.

Приготовление: смешайте все ингредиенты для маринада до однородности. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Крылышки промойте и обсушите. Соедините курицу и картофель с маринадом, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 2–3 часа, чтобы вкус стал насыщенным. Форму для запекания смажьте маслом, выложите крылышки и картофель в один слой. Запекайте в разогретой до 220 °C духовке около 40 минут, до румяной корочки и полной готовности.

Подавайте горячими — с салатом или свежими овощами. Это тот самый случай, когда простое блюдо съедается без остатка.

Ранее мы делились рецептом вкусной куриной подливы. Тушеная курица к пюре, рису и макаронам. Простой ингредиент — а вкус ресторанный.

Проверено редакцией
