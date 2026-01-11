Атака США на Венесуэлу
Всего лишь взбить белки: не бойтесь меренгового рулета — это простая и эффектная вкусняшка к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Меренговый рулет звучит пугающе, но на деле готовится проще многих тортов. Никакого сложного теста: взбили белки, запекли — и уже половина дела сделана. А результат выглядит так, будто вы колдовали на кухне несколько часов.

Ингредиенты: белки — 4 шт., сахар — 240 г, лимонный сок — 1 ст. л., крахмал — 40 г. Крем: творожный сыр — 250 г, сливки — 100 мл, сахар — 4 ст. л., ванилин и щепоть соли, малина, голубика, фисташки — по вкусу.

Приготовление: белки соедините с сахаром и лимонным соком, взбейте до плотной, глянцевой массы. Аккуратно вмешайте крахмал. Распределите меренгу по пергаменту ровным слоем и выпекайте при 140° около 40 минут — она должна остаться мягкой внутри. Для крема взбейте творожный сыр со сливками, сахаром, ванилином и солью до воздушности. Готовую меренгу остудите, намажьте кремом, разложите ягоды, посыпьте фисташками и аккуратно сверните рулетом.

Нежный, хрустящий снаружи и тающий внутри — этот десерт исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть.

Ранее мы делились рецептом торта за 15 минут без духовки. Всего 5 ингредиентов и ноль хлопот.

Проверено редакцией
