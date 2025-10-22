Зачем готовить шарлотку, когда можно сделать меренговый рулет с яблоками: рецепт без муки

Зачем готовить шарлотку, когда можно сделать вкуснейший меренговый рулет с яблоками. Еще и без муки! Вкус этого десерта волшебный: сладкая и хрустящая снаружи меренга с нежной текстурой внутри контрастирует с яблочной начинкой, создавая идеально сбалансированное и невероятно легкое лакомство.

Рецепт: для основы взбейте 3 белка с 150 г сахара в очень плотную массу. Добавьте несколько капель лимонного сока — это сделает меренгу более устойчивой и перебьет возможный яичный привкус. Выложите массу прямоугольником на противень с пекарской бумагой и выпекайте при 170 °C около 20 минут до появления упругой корочки. Для начинки заранее запеките 2 кислых яблока (например, антоновку), превратите мякоть в пюре, добавьте 1–2 столовые ложки сахара и охладите. Остывшую меренгу посыпьте сахарной пудрой, переверните, распределите яблочное пюре и, аккуратно приподнимая край бумаги, сверните в рулет.

Такой рулет понравится и взрослым, и детям. Отличная замена всем приевшейся шарлотки.

