Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 09:28

Зачем готовить шарлотку, когда можно сделать меренговый рулет с яблоками: рецепт без муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зачем готовить шарлотку, когда можно сделать вкуснейший меренговый рулет с яблоками. Еще и без муки! Вкус этого десерта волшебный: сладкая и хрустящая снаружи меренга с нежной текстурой внутри контрастирует с яблочной начинкой, создавая идеально сбалансированное и невероятно легкое лакомство.

Рецепт: для основы взбейте 3 белка с 150 г сахара в очень плотную массу. Добавьте несколько капель лимонного сока — это сделает меренгу более устойчивой и перебьет возможный яичный привкус. Выложите массу прямоугольником на противень с пекарской бумагой и выпекайте при 170 °C около 20 минут до появления упругой корочки. Для начинки заранее запеките 2 кислых яблока (например, антоновку), превратите мякоть в пюре, добавьте 1–2 столовые ложки сахара и охладите. Остывшую меренгу посыпьте сахарной пудрой, переверните, распределите яблочное пюре и, аккуратно приподнимая край бумаги, сверните в рулет.

Такой рулет понравится и взрослым, и детям. Отличная замена всем приевшейся шарлотки.

Ранее стало известно, как приготовить морковный рулет со сливочным кремом.

Читайте также
Божественный медовый рулет с черносливом и орехами: его хочется есть тоннами
Общество
Божественный медовый рулет с черносливом и орехами: его хочется есть тоннами
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Общество
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Пирог с «невидимым» тестом из Сербии: максимум фруктов, минимум муки — готовлю за 40 минут
Общество
Пирог с «невидимым» тестом из Сербии: максимум фруктов, минимум муки — готовлю за 40 минут
Готовлю свекольную икру вместо магазинных соусов. Секрет яблочной кислинки, который оценила вся семья
Общество
Готовлю свекольную икру вместо магазинных соусов. Секрет яблочной кислинки, который оценила вся семья
Не бойтесь меренгового рулета! Простой рецепт вкусняшки — получается у всех
Общество
Не бойтесь меренгового рулета! Простой рецепт вкусняшки — получается у всех
рулеты
яблоки
меренга
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В сердце Украины произошли экстренные отключения света
Канада передумала отправлять Украине бронетранспортеры LAV
Пашинян поблагодарил Алиева за снятие эмбарго на транзит грузов в Армению
Актриса Дружинина рассказала о здоровье мужа после слухов о госпитализации
Россиянам рассказали, чем грозит выгул собак на детских площадках
Военэксперт объяснил, как пресечь атаки украинских БПЛА на Россию
Россиянам назвали сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
Банковские мошенники придумали новый способ обмана через знакомых
Появились новые данные о поисках семьи Усольцевых
Аэропорт временно закрылся в туристическом городе
Возобновилось движение транспорта на границе Белоруссии и Литвы
Умный дом для пожилых: забота без слов
Начинка для пирожков с яблоками: идеальный выбор для семейного десерта
Автомобиль на полной скорости протаранил ограду Белого дома
В России придумали, как замотивировать граждан на сдачу биометрии
Страшная авария с автобусами унесла жизни 63 человек
Удар по энергообъекту погрузил целый украинский район в темноту
В Батайске назвали число квартир, поврежденных из-за атаки ВСУ
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ
Два беспилотника ВСУ атаковали объекты в Махачкале
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.