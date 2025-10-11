Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 16:48

Готовлю эту вкуснятину из моркови каждые выходные — не надоедает: рулет со сливочным кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю эту вкуснятину из моркови каждые выходные — не надоедает! Этот рулет со сливочным кремом не только восхитителен на вкус, но и полезен: морковь содержит каротиноиды и клетчатку, делая выпечку более питательной.

Для бисквита взбейте 3 яйца с 100 г сахара, добавьте 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и специи по вкусу — корицу, имбирь или мускатный орех. Введите 2 ст. л. растительного масла и 300–350 г мелко натертой моркови. Тесто выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 180°C 12–15 минут. Горячий корж сразу сверните в рулет с помощью полотенца и дайте остыть. Для крема взбейте 200 г сливочного сыра с 200 мл холодных сливок 33% и сахарной пудрой по вкусу. Разверните остывший корж, распределите крем и снова сверните рулет. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Вкус рулета — это гармоничное сочетание сладковатого, пряного бисквита с нежнейшим воздушным кремом, создающее ощущение праздника и домашнего уюта.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные пирожки с лавашом вместо теста: быстро, просто и дешево.

рецепты
морковь
выпечка
рулеты
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
