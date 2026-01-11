Абрикосовый конфитюр, фундук и шоколадный бисквит — торт «Рыжик». Яркое настроение и хрустящая нежность

Этот торт — словно съедобный луч летнего солнца, пойманный в нежную шоколадную оправу. Его характер определяет яркий, солнечный вкус абрикосового конфитюра, который идеально оттеняет благородную горечь шоколадного бисквита. А хрустящие кусочки обжаренного фундука добавляют неожиданный акцент и приятную текстуру, создавая настоящее праздничное настроение в каждом слое.

Для приготовления вам понадобится: для шоколадного бисквита: 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 30 г какао-порошка, щепотка соли; для конфитюра: 500 г абрикосов, 150 г сахара, сок половины лимона; для крема и прослойки: 600 мл жирных сливок, 200 г сахарной пудры, 1 ч.л. ванильного экстракта, 200 г обжаренного фундука. Абрикосы промойте, удалите косточки, пюрируйте блендером. Варите с сахаром и лимонным соком на среднем огне 20-25 минут до загустения, остудите. Яйца с сахаром и солью взбейте до пышности, аккуратно введите просеянные муку и какао. Выпекайте корж в форме 22 см при 180°C 25 минут, остудите и разрежьте на 2-3 пласта. Сливки взбейте с сахарной пудрой и ванилью. Фундук крупно порубите. Собирайте торт, смазывая коржи абрикосовым конфитюром, кремом и посыпая орехами. Верх украсьте кремом, целыми абрикосами, орехами и карамельными «волосами». Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике 6-8 часов.

