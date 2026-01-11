Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 22:33

Обалденный рецепт ужина без мяса: вкуснятина за копейки из капусты и риса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вкусный и сытный ужин без мяса — это реальность! Тушеная капуста с рисом в томатном соусе — блюдо, которое сочетает простоту, экономичность и отличный вкус. Рассказываем обалденный рецепт вкуснятины за копейки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 стакан риса, 1 крупная морковь, 1 большая луковица, 2–3 ст. л. томатной пасты, 2–2,5 стакана горячей воды, соль, перец, специи по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. В глубокой сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте капусту, перемешайте и тушите под крышкой 10–15 минут, пока она не осядет и не станет мягче. Добавьте томатную пасту, перемешайте, прогрейте 1–2 минуты. Всыпьте промытый рис, разровняйте. Залейте горячей водой так, чтобы жидкость покрывала смесь примерно на 1,5–2 см. Посолите, добавьте специи. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 20 минут, пока рис не впитает жидкость и не станет мягким. Не перемешивайте во время тушения!

Ранее стало известно, как вкусно запечь картошку с фаршем под сметанной заливкой.

Проверено редакцией
капуста
рис
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
