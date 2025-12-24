Проще и вкуснее рецепта ужина не найдете: запекаем картошку с фаршем под сметанной заливкой

Приготовьте невероятно сытную и аппетитную запеченную картошку с фаршем под сметанной заправкой. Проще и вкуснее рецепта обеда или ужина не найдете, а результат оценят все члены семьи!

Вкус получается потрясающим: нежный нижний слой картофеля, сочная мясная начинка и воздушная, сливочная верхушка с сырной корочкой.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 2 яйца, 200 г сметаны, 150 г тертого сыра, 1 луковица, соль, перец, растительное масло для формы. Духовку разогрейте до 200 °C. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Картофельную массу слегка отожмите от лишнего сока, посолите и разделите пополам. Форму смажьте маслом. Выложите первую половину картофеля, разровняйте. Сверху распределите фарш, смешанный с мелко нарезанным луком. Вторую половину картофеля смешайте с яйцами, сметаной, половиной тертого сыра, посолите. Выложите эту смесь поверх фарша, разровняйте. Посыпьте оставшимся сыром. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть.

