Вместо дорогих и сложных блюд готовлю курицу терияки на Новый год: отменное горячее

Вместо дорогих и сложных блюд готовлю курицу терияки на шпажках на Новый год. Шашлычки получаются нежными, сочными и ароматными — отменное горячее!

Вкус этого блюда — сочная, тающая во рту курица в идеально сбалансированном кисло-сладком и соленом соусе терияки с нотками чеснока и имбиря.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. рисового или яблочного уксуса, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. тертого имбиря, 1 ст. л. растительного масла, деревянные шпажки. Куриное филе нарежьте крупными кубиками. Для маринада смешайте соевый соус, мед, уксус, измельченный чеснок, имбирь и масло. Замаринуйте курицу в этом соусе минимум на 30 минут, а лучше на 2–3 часа в холодильнике. Деревянные шпажки замочите в воде на 20 минут, чтобы не горели. Нанижите курицу на шпажки. Выложите их на решетку в духовке, подстелив вниз противень для стекания сока. Запекайте 15–20 минут при 200 °C, периодически переворачивая и поливая оставшимся маринадом для образования глянцевой корочки.

