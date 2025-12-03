Гнезда из фарша с яйцом: простое и быстрое праздничное горячее — удобно накладывать порционно

Приготовьте невероятно сочные и аппетитные гнезда из фарша с яйцом внутри, которые станут настоящим украшением вашего стола. Это простое и быстрое праздничное горячее блюдо, которое еще и удобно накладывать порционно.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 4-5 яиц, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 1 луковица, соль, перец, специи по вкусу. Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем, добавьте соль и перец. Сформируйте из фарша круглые лепешки с высокими бортиками, выложите их на противень. В центр каждого гнезда аккуратно разбейте по одному яйцу, посолите. Сверху положите кружок помидора и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки.

Вкус этого блюда — это идеальная гармония: сочный мясной бортик с ароматным луком, нежное запеченное яйцо, свежий помидор и расплавленный сыр создают неповторимую композицию. Эти гнезда станут прекрасным вариантом для ужина или праздничного стола!

