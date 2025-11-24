День матери
24 ноября 2025 в 13:28

Вкуснее котлет по-киевски: готовим сочные куриные бомбочки — хрустящие, с текучей сырной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно сочные и ароматные куриные бомбочки. Они намного вкуснее котлет по-киевски. Получаются хрустящие, с текучей сырно-грибной начинкой. Это блюдо станет настоящим хитом любого ужина.

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 ст. л. майонеза, соль, перец. Для начинки: 300 г шампиньонов мелко нарезать и обжарить до золотистости, влить 100 мл сливок 20% и тушить до загустения, остудить и смешать с 150 г тертого сыра. Для панировки: сухари и немного муки. Фарш тщательно вымесите с яйцом и майонезом. На ладонь выложите лепешку фарша, в центр положите 1 ч. л. грибной начинки, аккуратно защипните края, сформировав шарообразную котлету. Обваляйте каждую бомбочку в муке, затем в сухарях, создавая толстый равномерный слой. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Вкус бесподобен: хрустящая золотистая панировка скрывает нежнейший куриный фарш, из которого вытекает ароматная сливочно-сырная начинка с пикантными грибами.

Ранее стало известно, как приготовить праздничное и сочное блюдо из куриной грудки: шашлычки в необычном маринаде — готовим в духовке.

