Праздничное горячее на Рождество: сочная индейка, запеченная с курагой и черносливом

Индейка, запеченная с курагой и черносливом, отличается особой сочностью. Это отличный вариант праздничного горячего на Рождество.

Вкус получается удивительно сочным и богатым: нежное мясо индейки в сочетании со сладковатой ароматной начинкой из сухофруктов и орехов создает истинно праздничную гармонию.

Вам понадобится: 1 филе бедра индейки без кости (около 800 г — 1 кг), соль, перец, растительное масло. Для начинки: 100 г кураги, 100 г чернослива без косточек, 1 небольшая луковица, 1 ст. л. сливочного масла, 50 г грецких орехов, 1 веточка розмарина, 100 мл бульона. Сухофрукты залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и мелко нарежьте. На сковороде обжарьте лук на сливочном масле до мягкости, добавьте сухофрукты и измельченные орехи, прогрейте 2–3 минуты, остудите. Филе индейки разверните кожей вниз, посолите и поперчите. Выложите начинку вдоль, сверните мясо рулетом и перевяжите нитью. Обжарьте рулет со всех сторон до румяной корочки в глубокой форме. Добавьте к ней бульон и розмарин. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180°C духовке 45–50 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10–15 минут. Дайте мясу «отдохнуть» 10 минут перед нарезкой.

Ранее стало известно, как приготовить картофель с куриным филе по-генеральски.