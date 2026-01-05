Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 14:34

Идеальны к утреннему кофе — медовые треугольники с орехами: слоеное тесто, ложка меда и 12 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нет ничего лучше, чем начать день с ароматной, теплой и хрустящей выпечки к чашечке свежесваренного кофе. Эти медовые треугольники — идеальное решение для такого момента. Они сочетают воздушные слои теста, золотистую сладость меда и пикантную насыщенность орехов. Готовятся они настолько быстро, что у вас будет время насладиться их чудесным вкусом, даже если вы проспали сигнал будильника.

Для приготовления вам понадобится: 1 пласт готового слоеного теста (около 250 г), 3 столовые ложки жидкого меда, 50 г грецких орехов или миндаля, 1 яичный желток для смазки, 1 столовая ложка сахарной пудры (по желанию). Разморозьте тесто по инструкции. Орехи мелко порубите ножом или слегка подавите скалкой. Раскатайте тесто в прямоугольник и разрежьте его на равные квадраты со стороной примерно 10 см. Каждый квадрат слегка смажьте медом, не доходя до краев, и посыпьте орехами. Сложите квадраты по диагонали, чтобы получились треугольники, и плотно защипните края вилкой. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте каждый треугольник взбитым желтком для красивого глянца. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10-12 минут до золотистого цвета. Готовые треугольники можно слегка присыпать сахарной пудрой. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Сладкое чудо Рождества: торт с персиками и нежнейшим творожным кремом — вкусно по-домашнему
Общество
Сладкое чудо Рождества: торт с персиками и нежнейшим творожным кремом — вкусно по-домашнему
Вкуснее магазинных эклеров — кофейный веер с корицей: готовое тесто, сахарная пудра и 15 минут в духовке
Общество
Вкуснее магазинных эклеров — кофейный веер с корицей: готовое тесто, сахарная пудра и 15 минут в духовке
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Цветная капуста в хрустящем кляре: секрет, как сделать овощное блюдо, которое съедят быстрее мяса
Общество
Цветная капуста в хрустящем кляре: секрет, как сделать овощное блюдо, которое съедят быстрее мяса
Оливье доели. Настало время для новых салатов — «Сельдь под лисьей шубкой». Вкусно и оригинально
Общество
Оливье доели. Настало время для новых салатов — «Сельдь под лисьей шубкой». Вкусно и оригинально
выпечка
завтраки
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, смогут ли США успешно провести военные операции в других странах
Появился снимок идущего на суд Мадуро в наручниках
Путин поручил разработать план по внедрению ИИ в госсектор
Мадуро доставили на вертолете к зданию суда в Нью-Йорке
На Западе высказались о связи России с атакой США на Венесуэлу
«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Аморима
Путин поручил навести порядок в группах продленного дня
В МО Молдавии потребовали избавиться от российских автоматов
Президент Колумбии пообещал Трампу встретить его с оружием
В России заблокировали продажу 22,5 млн бутылок популярного напитка
Путин выступил с важным поручением по «обелению» экономики
Путин поручил разработать меры для вовлеченного отцовства
Сырский отправил отца в клинику в Подмосковье: приедет ли сын на похороны?
Злоумышленники разбили окна в доме вице-президента США
Российские дроны блокируют подвоз резервов ВСУ в ДНР
Российского бизнесмена обвинили в растлении двух дочерей
«Серьезные проблемы»: Коц об освобождении села Грабовское
Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Алиханов рассказал, какие меры поддержки доступны российским брендам одежды
Россиян попросили не ездить в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.