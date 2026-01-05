Идеальны к утреннему кофе — медовые треугольники с орехами: слоеное тесто, ложка меда и 12 минут

Нет ничего лучше, чем начать день с ароматной, теплой и хрустящей выпечки к чашечке свежесваренного кофе. Эти медовые треугольники — идеальное решение для такого момента. Они сочетают воздушные слои теста, золотистую сладость меда и пикантную насыщенность орехов. Готовятся они настолько быстро, что у вас будет время насладиться их чудесным вкусом, даже если вы проспали сигнал будильника.

Для приготовления вам понадобится: 1 пласт готового слоеного теста (около 250 г), 3 столовые ложки жидкого меда, 50 г грецких орехов или миндаля, 1 яичный желток для смазки, 1 столовая ложка сахарной пудры (по желанию). Разморозьте тесто по инструкции. Орехи мелко порубите ножом или слегка подавите скалкой. Раскатайте тесто в прямоугольник и разрежьте его на равные квадраты со стороной примерно 10 см. Каждый квадрат слегка смажьте медом, не доходя до краев, и посыпьте орехами. Сложите квадраты по диагонали, чтобы получились треугольники, и плотно защипните края вилкой. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте каждый треугольник взбитым желтком для красивого глянца. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10-12 минут до золотистого цвета. Готовые треугольники можно слегка присыпать сахарной пудрой. Подавайте теплыми.

