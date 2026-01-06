Атака США на Венесуэлу
С этой вкуснятиной и пончики не нужны — яблочные «хризантемы» в слоёном тесте- просто, красиво и очень вкусно

Аромат корицы и печёных яблок, разливающийся по кухне, создаёт неповторимое ощущение уюта и праздника. Эти яблочные «хризантемы» — не только потрясающе красивая, но и невероятно простая выпечка, которая преобразит ваше чаепитие. Хрустящее слоёное тесто и нежные карамелизованные яблоки в сладком сиропе создают идеальный дуэт, а форма цветка делает каждый пирожок маленьким кулинарным шедевром, который готовится буквально за считанные минуты.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 2-3 кисло-сладких яблока, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы, 50 г сливочного масла, лимонный сок и сахарная пудра для подачи. Разморозьте тесто по инструкции. Яблоки, не очищая от кожуры, разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте очень тонкими дольками. Перемешайте их с соком половины лимона, чтобы не потемнели. Смешайте сахар с корицей. Раскатайте тесто, разрежьте на полоски шириной 4-5 см. Каждую полоску слегка присыпьте сахарной смесью. Выложите вдоль полоски яблочные дольки так, чтобы их верхушки выступали за край теста. Сверните полоску в рулет, защипните нижний край и поставьте вертикально, формируя цветок. Выложите «хризантемы» в форму для маффинов или на противень. В центр каждой поместите небольшой кусочек сливочного масла и присыпьте оставшимся сахаром. Выпекайте 25-30 минут при 180°C до золотистого цвета. Дайте немного остыть и перед подачей украсьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

