Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 17:37

Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими

Военком открыл стрельбу в Житомирском районе Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Работник украинского территориального центра комплектования открыл стрельбу во время стычки с гражданскими в Житомирском районе. Видео инцидента публикует «Страна.ua». Пострадавших нет.

На видео видно, как человек военной форме на повышенных тонах общается с жителями одного из дворов. Спор постепенно начал переходить в потасовку. В этот момент вмешался полицейский, но военком достал травматический пистолет и выстрелил.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования во Львове отбросили девушку в сугроб. Пострадавшая пыталась вызволить из микроавтобуса своего возлюбленного. В Сеть попали кадры, на которых работники ТЦК грубо оттаскивают девушку от машины и бросают на землю. После этого микроавтобус уехал, а пострадавшая осталась лежать в снегу.

До этого в пресс-службе полиции Николаевской области Украины сообщили о незаконном удержании и избиении мужчины сотрудниками местного ТЦК. Пострадавший написал соответствующее заявление в правоохранительные органы. По данному факту было открыто уголовное производство.

Украина
ТЦК
военкомы
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны имена пятерых погибших при пожаре в сауне подростков
Умер приложивший руку к «Ментовским войнам» автор
Депутат жестко отреагировал на гастрономический тренд в соцсетях
Кличко снова призвал киевлян запасаться едой, водой и лекарствами
Стало известно, что делали подростки в сауне в Кузбассе
Япония «станет ближе» к россиянам в двух городах
Министр обороны ответил на вопрос о «проверке яичек» у призывников
Звезда «Бумера» раскрыл, кого выбрали дети после развода
Стало известно, кто погиб при пожаре в сауне в Прокопьевске
«Европейский народ не хочет»: Орбан резко высказался об Украине
«Держим палец на курке»: в Иране заявили о полной боевой готовности
Всемирная федерация тхэквондо приняла сенсационное решение по россиянам
Глава МИД Швейцарии посетит Россию и Украину
Экс-нардеп ответил, почему Киев разрабатывает план по возвращению беженцев
Пять человек заживо сгорели в сауне в Прокопьевске
Украинские дроны устроили налет на четыре региона России
Nvidia передумала инвестировать $100 млрд в создателя ChatGPT
День рождения в Киеве, мнение об СВО, двое детей: как живет Алина Ланина
В Подмосковье простились с погибшим в Босфоре пловцом Свечниковым
Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.