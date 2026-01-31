Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими

Работник украинского территориального центра комплектования открыл стрельбу во время стычки с гражданскими в Житомирском районе. Видео инцидента публикует «Страна.ua». Пострадавших нет.

На видео видно, как человек военной форме на повышенных тонах общается с жителями одного из дворов. Спор постепенно начал переходить в потасовку. В этот момент вмешался полицейский, но военком достал травматический пистолет и выстрелил.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования во Львове отбросили девушку в сугроб. Пострадавшая пыталась вызволить из микроавтобуса своего возлюбленного. В Сеть попали кадры, на которых работники ТЦК грубо оттаскивают девушку от машины и бросают на землю. После этого микроавтобус уехал, а пострадавшая осталась лежать в снегу.

До этого в пресс-службе полиции Николаевской области Украины сообщили о незаконном удержании и избиении мужчины сотрудниками местного ТЦК. Пострадавший написал соответствующее заявление в правоохранительные органы. По данному факту было открыто уголовное производство.