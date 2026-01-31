Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:21

В Италии публично отчитали лидеров ЕС за комплекс неполноценности

Премьер Италии Мелони призвала ЕС избавиться от комплекса неполноценности

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европа должна стремиться к стратегической автономии и избавиться от комплекса неполноценности, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Foglio. Она подчеркнула, что ЕС должен иметь собственный сильный голос на международной арене.

Я считаю, что Европа должна стремиться быть сильной и автономной державой, способной высказывать свое мнение на международной арене и взаимодействовать со всеми, не испытывая комплекса неполноценности, — отметила Мелони.

Премьер добавила, что европейские страны долгое время недооценивали вопросы своей безопасности. Она также раскритиковала позицию части левых сил Италии и ЕС, выступающих против увеличения оборонных расходов.

Когда мы жалуемся на то, что американцы хотят уменьшить свое присутствие, а, следовательно, и влияние в Европе, что именно мы имеем в виду? Что мы хотим и дальше делегировать им наши обязанности как суверенных государств? — спросила глава правительства.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии у ЕС достаточных производственных мощностей, чтобы в одиночку обеспечивать потребности Украины в вооружениях. По его словам, Альянс продолжит закупки вооружений у США для помощи Киеву.

