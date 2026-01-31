Заменила сладости на овсяно-яблочные маффины — ем и худею: рецепт прост как никогда

Заменила сладости на овсяно-яблочные маффины, теперь ем и худею. Рецепт прост как никогда, а результат — выше всяких похвал. По вкусу они не сильно отличаются от обычных кексов, но в них нет сахара и муки.

Для приготовления понадобится: 1 крупное сладкое яблоко, 100 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 2 яйца, 100 мл кефира (1-2,5%), 1 ч. л. разрыхлителя, 1-2 ч. л. корицы, щепотка соли, мед или стевия по желанию для сладости. Разогрейте духовку до 180 градусов. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины и натрите на мелкой терке. Овсяные хлопья измельчите в блендере или кофемолке до состояния мелкой крошки или муки. Смешайте яблочное пюре, яйца, кефир, корицу и соль. Если используете мед или другой подсластитель, добавьте его сейчас. В полученную жидкую смесь всыпьте овсяную муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто будет довольно густым. Разложите тесто по формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 25-30 минут до сухой зубочистки и легкого румянца. Дайте маффинам полностью остыть в формах — они станут плотнее.

