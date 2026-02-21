Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 11:03

ИИ-модель впервые украсила обложку российского журнала

ИИ-модель впервые появилась на обложке журнала Marie Claire

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский журнал Marie Claire впервые поместил на обложку ИИ-модель. Героиней нового выпуска стала звезда соцсетей — исполнительница песни «Расскажи, Снегурочка», которая завирусилась в интернете и возглавила топ-чарты.

Сам номер посвятили эстетике Slavic Core. Автором клипа и трека стала блогер Александра Комович, которая превратила минутный фрагмент из советского мультфильма в полноценный хит. За два месяца ролик набрал свыше трех миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что более четверти (27%) россиян активно и регулярно используют нейросети для решения рабочих задач. Среди респондентов, уже использующих ИИ, 40% обращаются к нему ежедневно, а 43% — несколько раз в неделю. Лишь 16% применяют технологии время от времени, несколько раз в месяц. При этом 12% отказываются внедрять ИИ.

До этого нейросеть проанализировала катрены средневекового провидца Нострадамуса и пришла к выводу, что в конце 2026 года юго-восток Великобритании и Лондон могут уйти под воду. Вслед за природным катаклизмом алгоритм прогнозирует масштабный конфликт с «Аузонией» — предполагаемым военным союзом Италии, Испании и Греции, который бросит вызов Великобритании.

искусственный интеллект
технологии
нейросети
ChatGPT
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами
Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни
Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни
Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос
Украина нашла «замену» нефтепроводу «Дружба»
Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину
Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?
Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»
Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО
Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана
ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане
Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем
Российские войска приблизились к освобождению ДНР
Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего
Появились новые подробности в деле о таинственном исчезновении Усольцевых
Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения
В Берлине вынесли приговор Евросоюзу и предложили России строить новый мир
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.