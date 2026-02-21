ИИ-модель впервые украсила обложку российского журнала

Российский журнал Marie Claire впервые поместил на обложку ИИ-модель. Героиней нового выпуска стала звезда соцсетей — исполнительница песни «Расскажи, Снегурочка», которая завирусилась в интернете и возглавила топ-чарты.

Сам номер посвятили эстетике Slavic Core. Автором клипа и трека стала блогер Александра Комович, которая превратила минутный фрагмент из советского мультфильма в полноценный хит. За два месяца ролик набрал свыше трех миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что более четверти (27%) россиян активно и регулярно используют нейросети для решения рабочих задач. Среди респондентов, уже использующих ИИ, 40% обращаются к нему ежедневно, а 43% — несколько раз в неделю. Лишь 16% применяют технологии время от времени, несколько раз в месяц. При этом 12% отказываются внедрять ИИ.

До этого нейросеть проанализировала катрены средневекового провидца Нострадамуса и пришла к выводу, что в конце 2026 года юго-восток Великобритании и Лондон могут уйти под воду. Вслед за природным катаклизмом алгоритм прогнозирует масштабный конфликт с «Аузонией» — предполагаемым военным союзом Италии, Испании и Греции, который бросит вызов Великобритании.