Неизвестные работы Микеланджело оказались спрятаны в тайнике

В Италии обнаружили 20 ранее неизвестных работ скульптора и живописца Микеланджело Буонарроти, передает Il Messaggero. Подлинность произведений подтвердили по итогам исследования независимого историка искусства Валентины Салерно.

В своей работе исследователь реконструировала последние годы жизни мастера, изучив десятки архивных документов в Италии и за ее пределами. На основе этих материалов она пришла к выводу, что Микеланджело не уничтожал сотни эскизов и скульптур, хранившихся в его римском доме, как считалось ранее.

По версии Салерно, художник поручил ученикам и близким сохранить произведения в тайнике. В одном из найденных документов упоминается комната, где были спрятаны ценности, однако сейчас она остается пустой.

Изучая, собирая и сопоставляя документы 500-летней давности, хранящиеся в разных итальянских и зарубежных архивах, удалось проследить всю историческую цепочку, подтверждающую подлинность как минимум двух десятков новых произведений, — сказано в материале.

