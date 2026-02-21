Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники Психолог Нестик: мошенники часто упоминают ФСБ и безопасный счет во время обмана

Мошенники часто употребляют слова «безопасный счет» или «ФСБ» во время обмана своих жертв, заявил доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик. При этом он отметил, что схемы аферистов очень быстро меняются, передает РИА Новости.

Скажем, «безопасный счет» или «ФСБ». Но, знаете, схемы очень быстро меняются. <…> Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп, — поделился Нестик.

Психолог посоветовал сразу же класть трубку в подобных ситуациях. Такое решение даст человеку время, чтобы спокойно оценить происходящее и предпринять правильные действия.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянкам «тесты» от лица маркетплейсов, чтобы подобрать подарки на День защитника Отечества. Им предлагают указать интересы и возраст партнера, а затем присылают ссылку на фишинговый сайт. Чтобы попасть в ловушку, достаточно попытаться оформить заказ — жертве предложат авторизоваться в «личном кабинете».