Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 10:51

Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники

Психолог Нестик: мошенники часто упоминают ФСБ и безопасный счет во время обмана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники часто употребляют слова «безопасный счет» или «ФСБ» во время обмана своих жертв, заявил доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик. При этом он отметил, что схемы аферистов очень быстро меняются, передает РИА Новости.

Скажем, «безопасный счет» или «ФСБ». Но, знаете, схемы очень быстро меняются. <…> Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп, — поделился Нестик.

Психолог посоветовал сразу же класть трубку в подобных ситуациях. Такое решение даст человеку время, чтобы спокойно оценить происходящее и предпринять правильные действия.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянкам «тесты» от лица маркетплейсов, чтобы подобрать подарки на День защитника Отечества. Им предлагают указать интересы и возраст партнера, а затем присылают ссылку на фишинговый сайт. Чтобы попасть в ловушку, достаточно попытаться оформить заказ — жертве предложат авторизоваться в «личном кабинете».

Россия
психологи
советы
мошенники
схемы
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ульяновской области вспыхнул скандал с семьями погибших на СВО
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами
Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни
Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни
Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос
Украина нашла «замену» нефтепроводу «Дружба»
Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину
Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?
Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»
Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО
Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана
ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане
Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем
Российские войска приблизились к освобождению ДНР
Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего
Появились новые подробности в деле о таинственном исчезновении Усольцевых
Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.