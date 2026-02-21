Стоимость уничтоженных ВС России украинских дронов «Баба-яга» оценивается в $80 млн (6,1 млрд рублей), сообщил генеральный директор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Он отметил, что всего в зоне СВО было ликвидировано намного больше БПЛА. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Посмотрел свежую открытую статистику российского подразделения «Рубикон». За год уничтожено 4 тыс. мультикоптеров ВСУ, в основном это «Баба-яга». Это дорогая «птица». Оценочная стоимость — около $20 тыс. за штуку. То есть только один «Рубикон» уничтожил их на $80 млн, — уточнил Ткачук.

Глава «Уралдронзавода» рассказал, что «Баба-яга» выступает основой украинской логистики. С помощью этих дронов противник доставляет еду и боеприпасы на позиции, добавил Ткачук.

Ранее Вооруженные силы России поразили казармы украинских операторов дронов в районе Писаревки в Сумской области и ликвидировали медийных бойцов ВСУ. Источник в силовых структурах России сообщил, что на этом участке фронта действуют подразделения группировки «Север».

До этого стало известно, что ожесточенные бои начались в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области — российские солдаты шли при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречали систематические контратаки ВСУ. Противостояния велось на всех участках фронта в указанной области.