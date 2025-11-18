Российский командир рассказал, как чудом спасся от тяжелого дрона «Баба-яга»

Командир российских военных с позывным Китаец рассказал RT, что смог выжить после прицельной атаки тяжелого дрона ВСУ «Баба-яга». Российская группа успешно отработала по целям, после чего сторона противника запустила БПЛА, уточнил военный. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Разбили группу специалистов из десяти человек. И артиллерия тоже отработала безупречно. Размотали весь отряд, считай. Противник отправил за нами «Бабу-ягу», — пояснил Китаец.

Командир рассказал, что встал под дерево и решил снять дрон на телефон. По словам военного, он не надеялся спастись и таким образом пытался оставить после себя записи. Однако в итоге благодаря дереву бойцу удалось спастись.

Ранее журналисты рассказали, что россиянин вместе с сыном отправился в зону СВО. По информации СМИ мужчины находятся на службе уже полтора года. Бойцы рассказали, что впервые с врагом они столкнулись под Красногоровкой. За все время службы отцу и сыну удалось поймать трех наемников в Новой Заре и ликвидировать группу из шести солдат ВСУ в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики.