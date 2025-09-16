ВС РФ начали применять «противника» украинской «Бабы-яги»

Российский гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» начал активно применяться в зоне специальной военной операции. Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник, способный нести до шести боевых зарядов, пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Аппарат уже поступил на вооружение подразделений, действующих на Авдеевском направлении. Дрон был создан по запросу тверских волонтеров как ответ на использование украинской стороной аналогичных систем «Баба-яга».

Нашими инженерами создан гексакоптер-бомбардировщик «Кощей». Это дрон — аналог украинской «Бабы-яги», хотя технически это совершенно иной аппарат, — указано в сообщении.

«Кощей» обладает полезной нагрузкой до 15 кг. Он может применяться не только для бомбардировки, но и для доставки грузов в труднодоступные районы.

Дальность действия беспилотника составляет до 30 км, а при использовании ретранслятора связи может быть значительно увеличена. Военнослужащие уже получают положительные отзывы о применении аппарата в боевых условиях.

В перспективе разработчики планируют адаптировать «Кощей» для использования спасательными службами МЧС. Развертывание новых российских дронов усиливает возможности войск по точному нанесению ударов и снабжению передовых позиций.

Ранее российские десантники сбили украинскую «Бабу-ягу» в Херсонской области недалеко от Днепра и сняли это на видео. Оператор российского дрона аккуратно подвел свой беспилотник к устройству ВСУ и пошел на таран.