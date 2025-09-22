Российский офицер рассказал о способе борьбы с дронами «Баба-Яга»

Главным средством борьбы с украинскими тяжелыми дронами «Баба-Яга» на передовой остаются небольшие перехватчики за $200-$300 (16,7-25,1 тыс. рублей), сообщил изданию Lenta.ru начальник службы БПЛА 4-й мотострелковой бригады с позывным Еж. По его словам, такие беспилотники ВСУ могут стоить миллионы и поражать даже танки.

Мы уничтожаем их маленькими FPV-дронами за $200-300 — такое вот своеобразное фронтовое ПВО. В месяц можем сбить до сотни, а иногда и гораздо больше, — сказал Еж.

Офицер отметил, что еще недавно от налетов «вредных старух» защиты практически не было. Но сейчас арсенал бригады насчитывает тысячи беспилотников. Это дает ей преимущество в формировании динамики боя.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что новый российский дрон «Кощей» представляет серьезную проблему для украинских систем противовоздушной обороны в связи с его малозаметностью. По его словам, ПЗРК и ракеты с тепловым наведением бессмысленны в борьбе с данным видом беспилотников. По словам военэксперта, в текущей модификации «Кощей» способен нести до 15 килограммов, что эквивалентно примерно шести боеприпасам.