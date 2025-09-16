Названо главное преимущество нового российского дрона «Кощей»

Новый российский дрон «Кощей» представляет серьезную проблему для украинских систем противовоздушной обороны в связи с его малозаметностью, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ПЗРК и ракеты с тепловым наведением бессмысленны в борьбе с данным видом беспилотников.

Главное преимущество дронов «Кощей» — это связь. Сигнал идет вертикально, его сложно обнаружить и подавить системами РЭБ, поэтому эти дроны считаются сложной целью для ПВО. Их очень сложно уничтожить из ПЗРК или ракетами с тепловым наведением. Единственное средство — это даже не помповые ружья, а крупнокалиберные пулеметы, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что конструкция аппарата, заимствованная у сельскохозяйственных коптеров, обеспечивает значительную грузоподъемность при низкой тепловой сигнатуре. По словам военэксперта, в текущей модификации «Кощей» способен нести до 15 килограммов, что эквивалентно примерно шести боеприпасам.

Дрон является аналогом украинского беспилотника «Баба-яга», но разница в том, что он построен по принципу гексакоптеров — сельскохозяйственных коптеров, предназначенных для обработки полей. В нем используются электромотор и аккумулятор, поэтому температура дрона практически такая же, как у окружающей среды, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что «Кощей» начал активно применяться в зоне специальной военной операции. Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник. Аппарат уже поступил на вооружение подразделений, действующих на Авдеевском направлении.