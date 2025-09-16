Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 12:02

Названо главное преимущество нового российского дрона «Кощей»

Военэксперт Кнутов: украинская ПВО не сможет обнаружить дрон «Кощей»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новый российский дрон «Кощей» представляет серьезную проблему для украинских систем противовоздушной обороны в связи с его малозаметностью, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ПЗРК и ракеты с тепловым наведением бессмысленны в борьбе с данным видом беспилотников.

Главное преимущество дронов «Кощей» — это связь. Сигнал идет вертикально, его сложно обнаружить и подавить системами РЭБ, поэтому эти дроны считаются сложной целью для ПВО. Их очень сложно уничтожить из ПЗРК или ракетами с тепловым наведением. Единственное средство — это даже не помповые ружья, а крупнокалиберные пулеметы, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что конструкция аппарата, заимствованная у сельскохозяйственных коптеров, обеспечивает значительную грузоподъемность при низкой тепловой сигнатуре. По словам военэксперта, в текущей модификации «Кощей» способен нести до 15 килограммов, что эквивалентно примерно шести боеприпасам.

Дрон является аналогом украинского беспилотника «Баба-яга», но разница в том, что он построен по принципу гексакоптеров — сельскохозяйственных коптеров, предназначенных для обработки полей. В нем используются электромотор и аккумулятор, поэтому температура дрона практически такая же, как у окружающей среды, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что «Кощей» начал активно применяться в зоне специальной военной операции. Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник. Аппарат уже поступил на вооружение подразделений, действующих на Авдеевском направлении.

СВО
Украина
Россия
беспилотники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
