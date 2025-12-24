Верховный суд признал нарушения прав Лурье в споре с Долиной ВС: суды нарушили права Лурье в деле с Долиной, оставив ее без компенсации

Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций по имущественному спору между Полиной Лурье и певицей Ларисой Долиной, передает ТАСС. Отмечается, что процедура двусторонней реституции не была применена и покупательница не получила никакой компенсации, что нарушает ее права.

Суд приходит к выводу, что при рассмотрении судами нижестоящих инстанций были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье. В силу положений статьи Гражданского кодекса РФ является недопустимым, даже при наличии всех условий, позволяющих истцу оспорить сделку как совершенную под влиянием существенного заблуждения, неприменение судом двусторонней реституции (если стороны успели осуществить взаимные предоставления), — сказано в сообщении.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки опровергла слухи об «отмене» Долиной и удалении сцен с ее участием из шоу. Она заявила, что музыкальный номер певицы останется в финальном монтаже. Долина исполнила роль в фильме «Невероятные приключения Шурика», где спела кавер на хит «За деньги да».

Кроме того стало известно, предстоящий сольный концерт Долиной, запланированный на 24 декабря в Москве, не пользуется ажиотажным спросом. За сутки до начала мероприятия в зале занято чуть больше половины мест.