Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 04:19

Авианосная ударная группа США начала «путь на восток»

Newsnation: авианосная группа США идет из Южно-Китайского моря на Ближний Восток

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford Фото: IMAGO/Nikola Vilic/Global Look Press
Крупное американское военно-морское соединение меняет зону ответственности, информация о переброске сил поступила от журналистов американского телеканала NewsNation. Авианосная ударная группа ВМС США направляется из акватории Южно-Китайского моря в регион Ближнего Востока.

По данным источника, группировка переходит из оперативной зоны Тихоокеанского командования под юрисдикцию Центрального командования США, отвечающего за Ближний Восток и Центральную Азию. Переход кораблей через значительное расстояние займет определенное время.

США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования, — указано в сообщении.

На осуществление передислокации крупного флотского соединения потребуется ориентировочно одна неделя. Данный маневр может быть частью плановой ротации сил или ответом на текущую оперативную обстановку в регионах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что администрация американского лидера Дональда Трампа готова применить военную силу против Ирана в случае необходимости. Это заявление стало очередным сигналом жесткой линии Вашингтона в отношении Тегерана.

США
переброска
авианосцы
группы
