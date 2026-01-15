Авианосная ударная группа США начала «путь на восток»

Крупное американское военно-морское соединение меняет зону ответственности, информация о переброске сил поступила от журналистов американского телеканала NewsNation. Авианосная ударная группа ВМС США направляется из акватории Южно-Китайского моря в регион Ближнего Востока.
По данным источника, группировка переходит из оперативной зоны Тихоокеанского командования под юрисдикцию Центрального командования США, отвечающего за Ближний Восток и Центральную Азию. Переход кораблей через значительное расстояние займет определенное время.
США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования, — указано в сообщении.
На осуществление передислокации крупного флотского соединения потребуется ориентировочно одна неделя. Данный маневр может быть частью плановой ротации сил или ответом на текущую оперативную обстановку в регионах.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что администрация американского лидера Дональда Трампа готова применить военную силу против Ирана в случае необходимости. Это заявление стало очередным сигналом жесткой линии Вашингтона в отношении Тегерана.