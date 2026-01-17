Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 08:52

Во Франции раскрыли, кого отправляют на Украину под видом волонтеров

Сорлин: Франция перебросила военных на Украину в 2022 году под видом волонтеров

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Французские военные присутствуют на Украине с самого начала специальной военной операции, заявил вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. По его словам, которые приводит ТАСС, они были переброшены под видом инструкторов и волонтеров.

Прежде всего все серьезные аналитики, к сожалению, знают, что французские военные уже присутствуют на Украине. Это не сенсация. Практически в самом начале конфликта под видом инструкторов, волонтеров Франция перебросила некоторое количество военных, — рассказал Сорлин.

Комментируя недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, политик отметил, что они вызывают обеспокоенность, так как «подливают масла в огонь» и ведут к эскалации конфликта. Сорлин напомнил, что исторически Франция играла роль миротворца и должна была стремиться снизить напряженность, например, организовав мирную конференцию. Вместо этого, подчеркнул он, Макрон лишь усугубляет ситуацию.

Ранее Сорлин отмечал, что западные страны со временем будут вынуждены признать, что Россия начала специальную военную операцию в 2022 году ради защиты мирных жителей Донбасса. По его мнению, все больше людей за границей начинают разделять эту мысль.

