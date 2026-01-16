Во Франции сделали неожиданное заявление об истинных целях СВО Политик Сорлин: Запад однажды поймет, что Россия начала СВО для защиты Донбасса

Западные страны со временем будут вынуждены признать, что Россия начала специальную военную операцию в 2022 году ради защиты мирных жителей Донбасса, заявил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. По его мнению, которое приводит ТАСС, все больше людей за границей начинают разделять эту мысль.

Я уверен, что все больше людей на Западе начинают это понимать. Правда всегда восторжествует. Ее можно скрывать месяцами и годами, но рано или поздно история расставит все по своим местам и подтвердит, что Россия встала на защиту народа, подвергшегося геноциду, — отметил Сорлин.

Ранее швейцарские СМИ писали, что сочетание ударов по инфраструктуре и суровой зимы привело Украину в наиболее сложное положение за все время специальной военной операции. Вместе с тем в стране нарастает недовольство населения, отмечают журналисты.

До этого стало известно, что в Евросоюзе разгорается серьезный конфликт из-за военной помощи Украине. Причиной спора стали жесткие условия в новом плане ЕС. Франция настаивает, чтобы выделенные €90 млрд тратились исключительно на закупки европейского вооружения, фактически блокируя возможность покупать американские системы.