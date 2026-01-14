Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 06:53

На Западе констатировали самое тяжелое положение для Украины за время СВО

NZZ: Украина столкнулась с самым тяжелым кризисом с начала СВО на фоне атак РФ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Сочетание ударов по инфраструктуре и суровой зимы привело Украину в наиболее сложное положение за все время специальной военной операции, пришла к выводу швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Помимо этого, в стране нарастает недовольство населения.

Ситуация [на Украине] хуже, чем когда-либо с начала конфликта. Зима — исторический союзник российской армии, констатирует издание.

Как сообщает NZZ, зимние условия исторически усиливают позиции российской армии, а системные удары по энергетике и другим объектам крайне затрудняют восстановительные работы. Власти Украины, по мнению газеты, недостаточно освещают масштабы проблем, что ведет к падению доверия среди граждан. Публикация отмечает, что люди недовольны отсутствием прозрачности в оценке реальных трудностей.

При этом в материале упоминается и официальная позиция Москвы. Удары наносятся в ответ на атаки по гражданским объектам России и нацелены на объекты ВСУ.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе разгорается серьезный конфликт из-за военной помощи Украине. Причиной спора стали жесткие условия в новом плане ЕС. Франция настаивает, чтобы выделенные €90 млрд тратились исключительно на закупки европейского вооружения, фактически блокируя возможность покупать американские системы.

Украина
Россия
СВО
Швейцария
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ бегут из Харьковской области, оставляя минные «подарки»
В Совфеде ответили, насколько опасен ледник Судного дня
Россиян предупредили о новой схеме аферистов с бронированием туров
«Вашингтон» с Овечкиным одержал волевую победу над «Монреалем»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 января: инфографика
В Иране назвали операцию США в республике обреченной
«Легенда № 17»: как Валерий Харламов стал звездой мирового хоккея
Почти полсотни беспилотников сбили над Россией за ночь
США объявили настоящую охоту на связанные с Венесуэлой танкеры
В СК РФ озвучили, сколько жителей Донбасса погибли из-за ВСУ за 12 лет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 января
Украинские дроны совершили налет на промзону в Невинномысске
«Я очень нравственный»: Трамп озвучил, что его может остановить
Общественники предложили новый вид поддержки для вдов бойцов СВО
Зеленский неожиданно пожаловался на проблемы при закупке оружия для ВСУ
Юрист объяснил, можно ли оформить рассрочку при самозапрете на кредиты
На Западе констатировали самое тяжелое положение для Украины за время СВО
Косметолог напомнила о тревожной особенности мицеллярной воды
В России проработают введение норматива продаж топлива
Пехота ВСУ не выдержала удара артиллерии: успехи ВС РФ к утру 14 января
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.