На Западе констатировали самое тяжелое положение для Украины за время СВО NZZ: Украина столкнулась с самым тяжелым кризисом с начала СВО на фоне атак РФ

Сочетание ударов по инфраструктуре и суровой зимы привело Украину в наиболее сложное положение за все время специальной военной операции, пришла к выводу швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Помимо этого, в стране нарастает недовольство населения.

Ситуация [на Украине] хуже, чем когда-либо с начала конфликта. Зима — исторический союзник российской армии, — констатирует издание.

Как сообщает NZZ, зимние условия исторически усиливают позиции российской армии, а системные удары по энергетике и другим объектам крайне затрудняют восстановительные работы. Власти Украины, по мнению газеты, недостаточно освещают масштабы проблем, что ведет к падению доверия среди граждан. Публикация отмечает, что люди недовольны отсутствием прозрачности в оценке реальных трудностей.

При этом в материале упоминается и официальная позиция Москвы. Удары наносятся в ответ на атаки по гражданским объектам России и нацелены на объекты ВСУ.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе разгорается серьезный конфликт из-за военной помощи Украине. Причиной спора стали жесткие условия в новом плане ЕС. Франция настаивает, чтобы выделенные €90 млрд тратились исключительно на закупки европейского вооружения, фактически блокируя возможность покупать американские системы.