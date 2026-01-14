Франция решила заблокировать оружие США для Украины

В Евросоюзе разгорается серьезный конфликт из-за военной помощи Украине, пишет британское издание Telegraph. Причиной спора стали жесткие условия в новом плане ЕС на €90 млрд. Франция настаивает, чтобы эти средства тратились исключительно на закупки европейского вооружения, фактически блокируя возможность покупать американские системы.

Однако Германия и Нидерланды считают такие ограничения неприемлемыми. Конфликт усугубляется тем, что при разработке документа мнение ряда стран было проигнорировано. Как указывает источник, это вызвало недовольство в Брюсселе.

Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК «слишком сильно прислушалась к Парижу» и своей позицией «разозлила многих». Как уточнило издание, из-за этих противоречий Украина в ближайшей перспективе может остаться без критически важных поставок, включая зенитные ракетные комплексы Patriot.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон попытался заручиться поддержкой в отношении отправки войск на Украину в случае урегулирования. Для этого он встретился с представителями французских парламентских партий, но не все партии оказались согласны на это.