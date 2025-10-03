Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 08:23

«Из-за низкой мотивации ВСУ»: украинских наемников отправляют под Харьков

Командование ВСУ стало перебрасывать наемников в Харьковскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины осуществляет переброску значительного количества иностранных наемников на Хатненский участок в Харьковской области, сообщает РИА Новости. Решение связано с низкой мотивацией и неудовлетворительным моральным состоянием украинских военнослужащих.

Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на Хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников, — сказал источник в российских силовых структурах.

Российское военное руководство неоднократно заявляло, что Киев использует наемников в качестве «пушечного мяса», не считаясь с потерями среди иностранных граждан. Многие из прибывших воевать за деньги наемников в интервью признавали плохую организацию взаимодействия с украинскими подразделениями.

Ранее российские силовые структуры сообщили о ликвидации группы колумбийских наемников в Днепропетровской области. Целенаправленный удар был нанесен по позициям иностранных бойцов в селе Орестополь с применением авиационных ФАБ. Согласно оперативным данным, в результате точного попадания была полностью уничтожена группа из трех наемников. Семеро других иностранных бойцов получили тяжелые ранения различной степени тяжести.

ВСУ
наемники
переброска
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованный французский велосипедист Сехили начал учить русские слова
Российские фехтовальщики заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ
Шотландские шефы в ярости! Этот десерт слишком прост для такого результата
Что будет, если пожарить селедку как стейк? Результат поразит!
Российских водителей предупредили о штрафе за переделанный выхлоп
Пакет с бомбой обнаружили во дворе российской школы
Суд защитил купивших квартиры в Крыму россиян
Медведчук заявил, что Запад не удержит Украину Зеленского в своей орбите
Суд принял решение об уничтожении изъятой на границе «Сатанинской Библии»
На Украине расшифровали выступление Путина со сборником Пушкина
Врач рассказала, как проявляется зависимость человека от алкоголя
Стало известно, как нарушаются права потребителей на маркетплейсах
Один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Один человек погиб во время сильного шторма на Таймыре
Две европейские страны готовятся к масштабным сбоям в энергосистеме
Трамп велел приготовиться ведомствам в США к одному действию
Житель Воронежа разнес балкон своей квартиры, пытаясь сварить самогон
На Урале разгромили памятники и разорвали флаги на кладбище
В российском регионе начали проверку из-за перебоев с поставками топлива
Мерц резко высказался о европейской «стене дронов»
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.