Командование Вооруженных сил Украины осуществляет переброску значительного количества иностранных наемников на Хатненский участок в Харьковской области, сообщает РИА Новости. Решение связано с низкой мотивацией и неудовлетворительным моральным состоянием украинских военнослужащих.

Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на Хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников, — сказал источник в российских силовых структурах.

Российское военное руководство неоднократно заявляло, что Киев использует наемников в качестве «пушечного мяса», не считаясь с потерями среди иностранных граждан. Многие из прибывших воевать за деньги наемников в интервью признавали плохую организацию взаимодействия с украинскими подразделениями.

Ранее российские силовые структуры сообщили о ликвидации группы колумбийских наемников в Днепропетровской области. Целенаправленный удар был нанесен по позициям иностранных бойцов в селе Орестополь с применением авиационных ФАБ. Согласно оперативным данным, в результате точного попадания была полностью уничтожена группа из трех наемников. Семеро других иностранных бойцов получили тяжелые ранения различной степени тяжести.