Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 15:17

Стало известно о переброске ВСУ из Покровска к российским границам

ВСУ снимают военных с Покровска к Курской области для удержания линии фронта

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады в Сумскую область, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его сведениям, военных направили туда с Покровского направления.

С целью удержания линии фронта украинское командование перебрасывает с Покровского направления подразделения 68-й отдельной егерской бригады вместо отправки их на восполнение потерь, — отметили в силовых структурах.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили тяговые подстанции, используемые для перевозок вооружения ВСУ в Донбассе. Как сообщили в Минобороны, российские военные также ликвидировали склады дронов, базы бойцов ВСУ и наемников в 138 районах.

До этого бойцы группировки «Север» ВС РФ захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW в Сумской области. Он представляет собой механизм горизонтальной наводки. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.

ВСУ
Сумская область
Покровск
СВО
переброска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.