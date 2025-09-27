Стало известно о переброске ВСУ из Покровска к российским границам

Командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады в Сумскую область, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его сведениям, военных направили туда с Покровского направления.

С целью удержания линии фронта украинское командование перебрасывает с Покровского направления подразделения 68-й отдельной егерской бригады вместо отправки их на восполнение потерь, — отметили в силовых структурах.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили тяговые подстанции, используемые для перевозок вооружения ВСУ в Донбассе. Как сообщили в Минобороны, российские военные также ликвидировали склады дронов, базы бойцов ВСУ и наемников в 138 районах.

До этого бойцы группировки «Север» ВС РФ захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW в Сумской области. Он представляет собой механизм горизонтальной наводки. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.