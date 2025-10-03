Колумбийские наемники ликвидированы на Днепропетровщине ТАСС: ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников ударами ФАБ в селе Орестополь

Российские силовые структуры сообщили о ликвидации группы колумбийских наемников в Днепропетровской области. Целенаправленный удар был нанесен по позициям иностранных бойцов в селе Орестополь с применением авиационных бомб ФАБ, пишет ТАСС.

По Орестополю успешно отработали наши ФАБы. Под удар попали позиции наемников из Колумбии, — указано в сообщении.

Согласно оперативным данным, в результате точного попадания была полностью уничтожена группа из трех наемников. Семеро других иностранных бойцов получили тяжелые ранения различной степени тяжести.

Особо отмечается, что раненых наемников не эвакуируют с линии фронта. Это свидетельствует о сложностях в организации медицинской помощи и логистики на данном участке.

Применение авиационных бомб ФАБ показало высокую эффективность против скоплений живой силы противника. Операция по нанесению удара была тщательно спланирована и основана на данных разведки о дислокации иностранных боевиков.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области российские военные зафиксировали участие испаноговорящих наемников на стороне Вооруженных сил Украины. Перехваты радиопереговоров позволили получить ценную информацию о перемещении украинских подразделений.