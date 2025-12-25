Грузинскую наемницу из рядов ВСУ приговорили к 15 годам тюрьмы

Верховный суд ДНР признал Нино Кахниашвили виновной в наемничестве и приговорил к 15 годам лишения свободы, сообщил информационный центр СК РФ. По данным следствия, обвиняемая прибыла на Украину в апреле 2022 года.

Суд установил, что за время участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ женщина получила денежное вознаграждение, эквивалентное более чем 2 млн рублей. После участия в боях весной и летом 2022 года она временно выезжала в Грузию, но весной 2023 года вернулась. В материалах дела также указано, что наемница находилась в рядах ВСУ до июня 2025 года. Суд согласился с позицией государственного обвинения, назначив наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

На данный момент приговор вынесен заочно, так как осужденная скрывается от правосудия. Ранее прокуратура ДНР неоднократно заявляла о продолжении работы по выявлению и привлечению к ответственности иностранных граждан, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.

До этого суд Швейцарии впервые вынес приговор наемнику, воевавшему на стороне ВСУ. 49-летний гражданин Швейцарии и Израиля Ави Дорон Мотола получил условный срок 1,5 года за службу в иностранной армии. В ДНР его уже заочно приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима.