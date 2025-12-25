Новый год — 2026
Стокилограммовая фугасная авиабомба оказалась в центре российского города

Фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной обезвредили в Калининграде

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Стокилограммовую фугасную авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны обезвредили в центре Калининграда, сообщили в областном ГУ МЧС России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, снаряд обнаружили рядом с многоэтажным жилым домом во время строительных работ.

Авиабомба ФАБ-100 была обнаружена на стройплощадке на перекрестке улиц Галицкого и переулка Бесселя. Сверхопасная находка военной поры, пролежавшая в земле более 80 лет, находилась на расстоянии порядка 50 метров от многоэтажного жилого дома, — говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что авиабомбу после обнаружения сторожили полицейские до прибытия саперов из МЧС. После осмотра было принято решение вывезти ее на специальный полигон для последующего подрыва.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области при проведении земляных работ были найдены восемь авиабомб ФАБ-100 и 102 противотанковые мины времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили недалеко от железнодорожной платформы 44-й километр в Тосненском районе. Специалисты извлекли взрывоопасные предметы из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон, где и уничтожили.

