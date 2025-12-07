В Ленобласти прогремело «эхо войны» Саперы обезвредили восемь авиабомб и более ста мин времен ВОВ в Ленобласти

В Ленинградской области при проведении земляных работ были найдены восемь авиабомб ФАБ-100 и 102 противотанковые мины времен Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Опасную находку обнаружили недалеко от железнодорожной платформы 44-й километр в Тосненском районе.

Специалисты извлекли взрывоопасные предметы из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон, где и прогремело «эхо войны», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС России уничтожили более 55 взрывоопасных предметов на территории Ленинградской области. Местные жители случайно обнаружили их в том же Тосненском районе недалеко от железнодорожной платформы. Специалисты вывезли на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Великой Отечественной войны.

До этого мощную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили возле железной дороги Москва — Петербург. Опасный снаряд лежал в 20 метрах от путей в районе перегона Тосно — Саблино. Пиротехники Невского спасательного центра МЧС России прибыли на место, вывезли боеприпас на полигон и ликвидировали его.