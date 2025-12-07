ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:31

В Ленобласти прогремело «эхо войны»

Саперы обезвредили восемь авиабомб и более ста мин времен ВОВ в Ленобласти

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Ленинградской области при проведении земляных работ были найдены восемь авиабомб ФАБ-100 и 102 противотанковые мины времен Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Опасную находку обнаружили недалеко от железнодорожной платформы 44-й километр в Тосненском районе.

Специалисты извлекли взрывоопасные предметы из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон, где и прогремело «эхо войны», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС России уничтожили более 55 взрывоопасных предметов на территории Ленинградской области. Местные жители случайно обнаружили их в том же Тосненском районе недалеко от железнодорожной платформы. Специалисты вывезли на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Великой Отечественной войны.

До этого мощную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили возле железной дороги Москва — Петербург. Опасный снаряд лежал в 20 метрах от путей в районе перегона Тосно — Саблино. Пиротехники Невского спасательного центра МЧС России прибыли на место, вывезли боеприпас на полигон и ликвидировали его.

саперы
мины
авиабомбы
Ленинградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.