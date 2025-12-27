Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 13:09

Литва сняла табу на противопехотные мины

Литва официально покинула Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Литва официально вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, сообщил портал LRT. Выход из договора вступил в силу по истечении шестимесячного срока с момента уведомления ООН о решении Вильнюса.

В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин. 27 декабря прошло ровно шесть месяцев с тех пор, как Литва официально уведомила генерального секретаря ООН о своем выходе из Оттавской конвенции, — сказано в сообщении.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее предложил использовать доходы от транзита белорусских удобрений для финансирования Украины. Чиновник заявил, что Вильнюс может отменить действующий запрет на перевозку этой продукции, если на правительство будет оказано давление. При этом министр подчеркнул, что такой шаг пока рассматривается лишь в теории.

До этого правительство Литвы объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало обнаружение воздушных шаров с контрабандой, которые, по данным литовского кабинета министров, якобы прилетают со стороны Белоруссии.

Литва
Европа
мины
конвенции
