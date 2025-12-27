Литва сняла табу на противопехотные мины

Литва официально вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, сообщил портал LRT. Выход из договора вступил в силу по истечении шестимесячного срока с момента уведомления ООН о решении Вильнюса.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее предложил использовать доходы от транзита белорусских удобрений для финансирования Украины. Чиновник заявил, что Вильнюс может отменить действующий запрет на перевозку этой продукции, если на правительство будет оказано давление. При этом министр подчеркнул, что такой шаг пока рассматривается лишь в теории.

До этого правительство Литвы объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало обнаружение воздушных шаров с контрабандой, которые, по данным литовского кабинета министров, якобы прилетают со стороны Белоруссии.