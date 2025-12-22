Новый год-2026
22 декабря 2025

Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине

Минобороны Литвы предложило передать Украине доходы от белорусских удобрений

Министр обороны Литвы Робертас Каунас призвал задействовать доходы с транзита белорусских удобрений для спонсирования Украины. По его словам, которые приводит LRT, Вильнюс может снять запрет на перевозку данной продукции, если оказать давление на правительство.

Почему бы не выделить эти 300 млн Украине в качестве дополнительных средств? — задался вопросом Каунас.

При этом министр отметил, что такой шаг рассматривается лишь в теории. На сегодняшний день в Литве действует запрет на транзит из Белоруссии.

Ранее министр юстиции Литвы Рита Тамашунене заявила, что если Белоруссия изымет литовские грузовики, то Вильнюс примет аналогичные меры в адрес Минска. Она отметила, что конфискация имущества стала для литовцев «болезненным вопросом». По мнению Тамашунене, решить данную проблему дипломатическим путем не представляется возможным.

До этого появилась информация, что воздушные шары из Белоруссии, которые напугали Литву и спровоцировали закрытие границ, оказались не оружием гибридной войны, а инструментом контрабандистов. Преступная группа использовала шары с GPS-трекерами для нелегального ввоза табачной продукции.

