18 декабря 2025

Литва пригрозила Белоруссии конфискацией грузовиков

Литва пообещала Белоруссии зеркальный ответ в случае изъятия грузовиков

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Если Белоруссия изымет литовские грузовики, то Вильнюс примет аналогичные меры в адрес Минска, заявила в эфире Ziniu radijas министр юстиции Литвы Рита Тамашунене. Она отметила, что конфискация имущества стала для литовцев «болезненным вопросом».

Если эти грузовики будут конфискованы в Белоруссии, мы обязательно должны принять аналогичные ответные меры, — подчеркнула Тамашунене.

По ее словам, пока речь о конфискации имущества Литвы шла только в заявлениях оппонентов. Министр также заявила, что решить проблему дипломатическим путем не представляется возможным.

Ранее в Министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что республика готова к консультациям с Литвой на соответствующем уровне. В частности, Минск согласился обсудить с Вильнюсом весь спектр проблем, в том числе пограничные вопросы. В Белоруссии также отметили, что Литва ушла от категоричного отказа от диалога и теперь сама выражает готовность к контактам. При этом в Минске констатировали, что Вильнюс до сих пор не озвучил никаких официальных предложений или запросов на проведение встречи.

