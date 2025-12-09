В европейской стране объявили чрезвычайную ситуацию из-за воздушных шаров LRT: в Литве объявили ЧС из-за воздушных шаров с контрабандой

Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за воздушных шаров с контрабандой, сообщает LRT. По данным литовского кабмина, они прилетают со стороны Белоруссии.

Продолжающийся кризис, связанный с воздушными шарами с контрабандой из Беларуси, привел к тому, что правительство объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране, — говорится в сообщении.

Ранее Вильнюсский международный аэропорт был закрыт на восемь часов из-за зафиксированных радиолокацией запусков объектов с территории Белоруссии. По словам руководителя национального центра по управлению кризисами, проблема коснулась около 3 тыс. пассажиров и 28 авиарейсов. Аэропорт был закрыт с 23:15 до 07:00 из-за предполагаемой угрозы, связанной с запусками метеорологических зондов с контрабандой сигарет

До этого Литва потребовала остановить регулярные полеты непилотируемых воздушных объектов, включая метеорологические зонды и воздушные шары. По версии литовской таможни, так в страну вводят контрабанду сигарет и эти зонды представляют угрозу для безопасности гражданской авиации.