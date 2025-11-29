День матери
Аэропорт в Вильнюсе закрыли на восемь часов из-за белорусских зондов

Свыше трех тысяч пассажиров задержались в аэропорту Вильнюса

Около 3 тыс. пассажиров столкнулись с проблемами из-за восьмичасового закрытия Вильнюсского международного аэропорта, передает LTR. Руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас отметил, что проблема коснулась 28 авиарейсов.

Аэропорт был закрыт в связи с зафиксированными радиолокацией примерно 60 запусками с территории Белоруссии. Предполагается, что эти объекты являлись метеорологическими зондами с контрабандой сигарет.

Виткаускас утверждает, что запуски объектов начались в пятницу около 19:00 (20:00 мск) и продолжались с получасовым интервалом до 06:30 субботы. Он отметил, что объекты целенаправленно запускались так, чтобы с учетом направления ветра попасть в контрольную зону столичного аэропорта. Аэропорт был закрыт с 23:15 по местному времени до 07:00.

Ранее одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) объявила об отмене 95 внутренних рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320 европейского производства. Отмена затронула около 13 200 пассажиров. Дефект возник после того, как концерн Airbus сообщил о выявленной проблеме: солнечное излучение оказывает пагубное воздействие работу электроники и программного обеспечения на борту.

