Дмитриев прибыл в США на переговоры Дмитриев прибыл в Майами на переговоры по Украине с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. Спецпосланник проведет в Майами выходные.

С американской стороны, как ожидается, во встрече примут участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. Из аэропорта кортеж Дмитриева направился сразу на переговорную площадку.

Ранее Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп насквозь видит поджигателей конфликта на Украине и их саботаж по урегулированию. По его мнению, этим американский лидер становится в позицию, из которой можно поставить «шах и мат».

До этого Трамп сообщил, что мирное соглашение по украинскому кризису имеет хорошие перспективы. Эти слова прозвучали после американо-украинских переговоров во Флориде, которые, по его оценке, установили конструктивный диалог между сторонами и продемонстрировали реальную возможность достичь договоренностей.