Выросло количество пострадавших при взрыве в Химках Количество пострадавших при взрыве в Химках выросло до трех

При взрыве неизвестного предмета в подмосковных Химках пострадали еще два человека, написала в Telegram-канале подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. По ее словам, травмы получили женщина и подросток, их увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написала Мишонова.

Ранее стало известно, что при взрыве в Химках погиб подросток. По предварительным данным, произошла детонация неустановленного предмета.

До этого сообщалось, что в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки при взрыве на детской площадке. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели быстро оказали первую помощь, наложив шапку на раненое место, чтобы предотвратить заражение. После этого пострадавшего срочно доставили в больницу.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что инцидент с заминированной купюрой в Красногорске, из-за которой мальчик лишился пальцев, мог быть организован Украиной. Он отметил, что такие методы, направленные на гражданское население, активно используются противником.