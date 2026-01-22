Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 01:58

«Начищу ботинки»: премьер Венгрии анонсировал важную встречу в Давосе

Орбан заявил, что встретится с Трампом в Давосе для присоединения к Совету мира

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 22 января, планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Давосе для подписания документа о присоединении к Совету мира, передает телеканал М1. После этого политик отправится на экстренный саммит Евросоюза в Брюссель.

Утром мне нужно быть в Давосе в начищенных до блеска ботинках и выглаженных брюках, чтобы встретиться с президентом Трампом и от имени Венгрии подписать документ о вступлении в Совет мира, сказал Орбан в видеообращении.

Решение о вступлении Венгрии в новый международный орган было одобрено правительством страны накануне. Сразу после встречи с американским президентом Орбан вылетит в Бельгию. На повестке дня саммита ЕС — ситуация вокруг Гренландии и связанная с ней угроза новых торговых тарифов со стороны США.

Ранее Трамп заявил, что не менее 35 стран приняли приглашение войти в состав Совета мира. По его словам, всего было отправлено примерно 50 сообщений с предложением лидерам разных государств.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп усилит давление на страны, отказавшиеся вступать в Совет мира по Газе. По его мнению, глава Белого дома уже грозит ряду европейских государств введением пошлин в размере 10%.

