Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 16:16

Около 35 стран согласились войти в состав Совета мира

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Не менее 35 стран приняли приглашение войти в состав Совета мира, сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, которые приводит ТАСС, всего было отправлено примерно 50 приглашений лидерам разных государств.

Пока приблизительно 35 мировых лидеров обязались [войти в состав Совета мира], — сказал представитель администрации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп усилит давление на страны, отказавшиеся вступать в Совет мира по Газе. По его мнению, глава Белого дома уже грозит ряду европейских государств введением пошлин в размере 10%.

До этого Трамп публично подтвердил, что пригласил президента России Владимира Путина в создаваемый Совет мира для урегулирования конфликта в секторе Газа. Свое решение он аргументировал высоким статусом коллеги на мировой арене. Трамп назвал Путина одним из ключевых политиков, чье участие он считает важным.

В свою очередь председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин считает, что Россия может вступить в Совет мира по Газе на своих условиях. Он отметил, что ключевым требованием является восстановление абсолютных политических и социальных прав спортсменов из РФ на международной арене.

США
Дональд Трамп
советы
приглашения
страны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава «Укрэнерго» погиб при несчастном случае на подстанции
Мощь «Искандера» и бегство киевских чинуш: новости СВО на вечер 21 января
«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ
Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов
Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто
Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией
Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина
HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу
Трамп не узнал Европу и признался в любви
«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили
Москалькова высказалась о перспективах обменов пленными между РФ и Украиной
Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме
Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами
Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы
Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо
Экс-супругов задержали за браки с участниками СВО ради денег
Биолог ответила, можно ли добавлять прокисшее молоко в блины
Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.