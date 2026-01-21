Около 35 стран согласились войти в состав Совета мира

Не менее 35 стран приняли приглашение войти в состав Совета мира, сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, которые приводит ТАСС, всего было отправлено примерно 50 приглашений лидерам разных государств.

Пока приблизительно 35 мировых лидеров обязались [войти в состав Совета мира], — сказал представитель администрации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп усилит давление на страны, отказавшиеся вступать в Совет мира по Газе. По его мнению, глава Белого дома уже грозит ряду европейских государств введением пошлин в размере 10%.

До этого Трамп публично подтвердил, что пригласил президента России Владимира Путина в создаваемый Совет мира для урегулирования конфликта в секторе Газа. Свое решение он аргументировал высоким статусом коллеги на мировой арене. Трамп назвал Путина одним из ключевых политиков, чье участие он считает важным.

В свою очередь председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин считает, что Россия может вступить в Совет мира по Газе на своих условиях. Он отметил, что ключевым требованием является восстановление абсолютных политических и социальных прав спортсменов из РФ на международной арене.