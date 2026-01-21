Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 13:33

Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам

Политолог Дудаков: Трамп усилит давление на отказавшиеся от Совета мира страны

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп усилит давление на страны, отказавшиеся вступать в Совет мира по Газе, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома уже грозит ряду европейских государств введением пошлин в размере 10%.

Я думаю, что Трамп может усилить давление на государства, которые не войдут в Совет мира. То есть он может вводить дополнительные тарифы и санкции, что уже происходит. Он уже грозит тарифами в 10% европейским государствам, и это может на самом деле ввергнуть экономику Британии и Германии в рецессию. Если будет удар по экспорту, рецессия с высокой долей вероятности наступит, — пояснил Дудаков.

По его словам, отказ некоторых стран от участия в Совете мира указывает на углубление раскола между республиканской администрацией США и либеральными европейскими политиками. Он не исключил, что Трамп уже не воспринимает всерьез ряд политиков Европы, например президента Франции Эммануэля Макрона или британского премьера Кира Стармера.

Европейские страны практически полностью отрезаны от переговорного процесса по Украине. Хоть им и удается периодически встречаться с Трампом, повлиять на его позицию они не могут и не способны. То, что они отказались участвовать в Совете мира, указывает на усугубление трансатлантического раскола между США и Европой, как минимум между республиканской администрацией и либеральными политиками в ЕС. Трамп многих из них всерьез не воспринимает, учитывая, что у того же Макрона, например, остается всего лишь год на посту президента. У Стармера рейтинги очень низкие, его кабинет поддерживают лишь 10% британцев, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что Макрону придется покинуть свой пост, несмотря на все его достоинства. Глава Белого дома указал на дружественные отношения с европейским коллегой, но выразил уверенность в скорой смене власти во Франции.

Дональд Трамп
Франция
Британия
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
