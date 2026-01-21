«Надолго не задержится»: Трамп высказался о будущем президента Франции Трамп назвал Макрона хорошим парнем и предсказал его уход с поста президента

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону придется покинуть свой пост несмотря на все его достоинства. Республиканец указал на дружественные отношения с политиком, но выразил уверенность в скорой смене власти во Франции.

Знаете, Эммануэль надолго не задержится <…>. Он мой друг, он хороший парень, мне нравится Макрон, но, как вы знаете, скоро он там уже не будет, — сказал Трамп.

Следующие президентские выборы во Франции намечены на апрель 2027 год. Действующий глава государства уже дважды избирался на этот пост. По законам своей страны он не сможет баллотироваться на третий срок подряд.

Ранее Трамп отказался от участия в саммите «Большой семерки», который Макрон предложил провести в Париже. Американский лидер публично усомнился в политической стабильности Франции и будущем своего французского коллеги.

До этого республиканец опубликовал в соцсети личное сообщение от Макрона. Европейский лидер предложил провести встречу G7 в Париже и пригласить к участию российскую сторону. В письме французский президент назвал американского коллегу другом и отметил совпадение их позиций по Сирии, а также предложил поужинать вместе.