20 января 2026 в 11:39

Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7

Макрон предложил Трампу провести встречу G7 в Париже с участием России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social личное сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Европейский лидер предложил провести встречу G7 в Париже и пригласить к участию российскую сторону.

Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских, — написал Макрон.

В письме французский президент назвал Трампа «другом» и отметил совпадение их позиций по Сирии, а также предложил поужинать вместе. Он добавил, что они «могли бы сделать великие дела» по иранскому направлению, тогда как планы США по Гренландии ему непонятны.

Ранее Трамп сообщил, что провел с генсеком НАТО Марком Рютте телефонную беседу по Гренландии. Он назвал разговор «очень хорошим». По мнению президента, серьезных возражений по его плану касательно острова в ЕС не будет. Глава Белого дома также заявил, что сделал для Альянса «больше, чем кто-либо еще».

Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил между тем назвал шантажом угрозы Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом.

Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Франция
США
Россия
